Gasp: «Obiettivo salvezza raggiunto, ride. Oggi abbiamo fatto una grande partita»

Ride Gasperini nell’intervista post partita a Empoli e dice: «Obiettivo salvezza raggiunto. Le statistiche dicono che l’Inter di Conte e il Napoli di Spalletti hanno vinto il titolo dopo 11 vittorie di fila, ma in quel caso loro avevano preso un margine enorme, questa volta non è così ci sono molte squadre nell’arco di pochi punti».

Le parole su Pasalic

Col passare del tempo quel ruolo di mediano gli si addice sempre più. Oggi ha fatto un’ottima gara, magari non ha il contrasto e l’energia di de Roon , ma ha grande visione di gioco. In lui ho grandissima fiducia”.

De Ketelaere è migliorato nello stacco

«Sono convinto che De Ketelaere farà tanti gol di testa, perché colpisce bene e ora stacca anche molto alto. Il secondo gol è stato straordinario, l’ha fortemente voluto. Sono cose che riesci a fare solamente quando sei in grande fiducia. Serviva una sua giocata per risolvere una partita difficile. In partite come queste conta molto la qualità tecnica davanti, anche Zaniolo è stato decisivo con un bell’assist per il gol di Lookman».