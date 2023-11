Gasperini: «Alcuni episodi non ci permettono di alzare il livello»

«È emerso che alcuni episodi non ci permettono di alzare il nostro livello, nonostante giochiamo alla pari con le big. Quando la squadra si libera di certe paure, mette in difficoltà tutti. Abbiamo perso la partita per un episodio, come accaduto altre volte». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli.