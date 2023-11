Gasperini: «Ottavi obiettivo importante, una grande soddisfazione»

«Prima di tutto dovremo recuperare energie, forze e qualche acciaccato. Ora in campionato avremo il tempo per dedicarci con tutta la concentrazione del caso alle partite, non ci saranno nemmeno le nazionali di mezzo - ha aggiunto il mister degli orobici - Il cambio di Koopmeiners? Ho deciso di spostare De Roon dietro e Koopmeiners a centrocampo, con Miranchuk che sarebbe dovuto entrare in attacco. Abbiamo fatto un errore per una mancanza di comunicazione tra di noi, ma alla fine ho fatto la scelta (ride, ndr)».