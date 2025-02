Gasperini: «Rigore regalato, è sport dei mezzucci»

«Un episodio che sfalsa completamente l’andamento della gara. Ci mette nella condizione di vincere con più di un gol di scarto. Un regalo gratuito per il Bruges». Così Gian Piero Gasperini sul rigore assegnato contro l’Atalanta al 4’ di recupero del playoff di andata di Champions League: «Il risultato è stato condizionato da un episodio che difficilmente in Europa si vede. Ma servirà comunque più freschezza al ritorno, alla fine il loro gioco si riduceva al lancio in avanti del portiere», il commento dal ’Jan Breydelstadion’ del tecnico nerazzurro.

«Il calcio ora è uno sport di mezzucci»

Gasperini torna sulla presunta sbracciata di Hien a Nilsson: «Evidentemente il problema si sta trasferendo dall’Italia. Dà la dimensione di quel che è diventato il calcio oggi: qualcosa totalmente al di fuori della concezione di addetti ai lavori e tifosi, in un calcio guidato da gente che ha stravolto le regole - l’accusa dell’allenatore -. Nessuna certezza di regolamento, contatti dubbi, sceneggiate pazzesche per ottenere ammonizioni e rigori. Non è più lo sport di prima, è lo sport dei mezzucci. Un marasma dove ognuno cerca di ottenere il massimo dalla situazione del momento».

Non è stata la migliore Atalanta

Sulla partita in sé, Gasperini ammette che non era la migliore Atalanta: «Una prima parte sicuramente in difficoltà favorendo pericoli, siamo andati sotto poi li abbiamo ripresi. Nel secondo tempo abbiamo avuto tre occasioni clamorose per vincere la gara dopo un solo tiro del Bruges, che è una buona squadra».