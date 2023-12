Gigante in Canada: nella prima manche ottimo nono posto di Sofia Goggia

Federica Brignone è al comando del gigante femminile di sabato 2 dicembre a Mont Tremblant, in Canada, al termine della prima manche, che la valdostana ha chiuso con il tempo di 1’06″50 davanti alla svedese Sara Hector, staccata di 11 centesimi, e alla svizzera Lara Gut-Behrami, terza a 35 centesimi. Suogono Petra Vlhova, Mikaela Shiffrin e Valerie Grenier, con Marta Bassino settima a 96 centesimi e tuttora in lizza per il podio nella seconda manche che scatterà alle ore 20,15 italiane.