Gigante a Sestriere, prima manche: Brignone quarta, Goggia in fondo

La neozelandese Alice Robinson in 1.03.23 è al comando del gigante di Coppa del mondo di Sestriere che si disputa sabato 22 febbraio. Alle sue spalle, ma con distacchi minimi, ci sono la svizzera Lara Gut-Behrami in 1.03.29 e la giovane canadese Britt Richardson , campionessa mondiale juniores, in 1.03.30. Ma l’azzurra Federica Brignone - che venerdì ha vinto il gigante valido come recupero di Mont Tremblant - è quarta in 1.03.35 e dunque con un ritardo di soli 12 centesimi di secondo da Robinson.

Per l’Italia - in una manche con cielo velato e tracciatura veloce della pista Giovanni Alberto Agnelli con fondo ghiacciato e scivoloso in quota - ci sono poi Marta Bassino 13/a in 1.04.19 e poco più indietro dopo una sbandata Sofia Goggia in 1.04.42. Ancora una gara decisamente modesta, quasi un blando allenamento alla ricerca di una nuova sicurezza in pista dopo la paura vissuta per l’incidente di Killington a fine novembre, per la campionessa americana Mikaela Shiffrin che ha chiuso in 1.05.73. Manche decisiva alle 14.