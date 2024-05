Giocatori e dirigenti nerazzurri a Palazzo Frizzoni. Gori: «Bergamo ama l’Atalanta». L’emozione del Gasp - Segui la diretta web e tv

Sono arrivati intorno alle 9.50 di venerdì 31 maggio a Palazzo Frizzoni i giocatori dell’Atalanta a bordo del bus della Dea nero e azzurro. Il primo a scendere è stato il tecnico Gian Piero Gasperini: sotto la pioggia tanti i tifosi si sono radunati in piazza Matteotti per salutare i campioni di Europa League. All’interno delle sale comunali è presente la dirigenza Atalanta, da Luca Percassi e Stephen Pagliuca. «Continueremo a vincere» assicura proprio Pagliuca che non ha perso una partita della squadra nerazzurra.

L’Atalanta riceve la medaglia d’oro a Palazzo Frizzoni Cerimonia in Comune di Bergamo di consegna della civica benemerenza alla squadra nerazzurra per la vittoria in Europa League. Bedolis

Nella sala consigliare molte le autorità presenti (la cerimonia è su invito) oltre alla squadra al completo insieme alla dirigenza dell’Atalanta bergamasca calcio. In apertura del consiglio straordinario per la consegna della civica benemerenza medaglia d’oro sono state proiettate le immagini della vittoria a Dublino della Coppa Uefa.

«La storia della Dea si è sempre intrecciata con quella della nostra provincia» ha ricordato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. «Ognuno di noi ha un ricordo legato a questa squadra, e l’abbiamo amata sempre anche quando perdeva». Il sindaco ha ricordato la gestione Percassi, modello nelle università, e il lungo cammino di successi dei nerazzurri degli ultimi anni. Presente anche una delegazione del comune di Grugliasco, paese d’origine di Gian Piero Gasperini.

Durante la consegna delle medaglie d’oro come civica benemerenza della città di Bergamo all’Atalanta, forte applauso per Ademola Lookman, autore della tripletta di Dublino. Poi hanno preso la parola il capitano Rafael Tolói e il mister Gian Piero Gasperini: «Oggi venendo qui ci siamo resi conto di che cosa c’è dietro l’Atalanta, quanto affetto e amore dei tifosi» ha detto il mister che si è commosso. Il grazie di Luca Percassi, amministratore delegato, è andato innanzitutto ai giocatori per i sacrifici che fanno e anche per aver scelto di giocare per la squadra nerazzurra.

Segui la diretta della cerimonia sul sito de L’Eco e su Bergamo tv la diretta di tutta la giornata.

Bergamo, è qui la festa: stasera (31 maggio) è il giorno delle celebrazioni all’Atalanta vincitrice dell’Europa League. Nove giorni dopo Dublino, messa da parte la partita con il Torino e in attesa di quella conclusiva di domenica con la Fiorentina, è arrivato il momento della gioia di piazza: stasera Bergamo sarà invasa da decine di migliaia di persone (le previsioni dicono che potrebbero essere cinquantamila).

Una festa lunga cinque chilometri, da Città Alta allo stadio: non ci sono palchi o cose simili (per le attuali norme di sicurezza, a Bergamo non esistono aree capaci di ospitare così tanta gente), ma tutto si poggia sul pullman scoperto che si muoverà per le strade della città, andando incontro alla gente. Il bus, che ospita tutta l’Atalanta, parte alle 20,30 da largo Colle Aperto e da lì si dirigerà verso il centro: il percorso prevede viale delle Mura, viale Vittorio Emanuele, viale Roma, piazza Matteotti, largo Porta Nuova, via Camozzi, via Frizzoni, viale Muraine, via Cesare Battisti, piazzale Oberdan, viale Giulio Cesare e piazzale Olimpiadi, con arrivo al Gewiss Stadium, in via Fossoli, sul lato della Curva Nord. Lì entrerà nel parcheggio: i giocatori non scenderanno mai dal pullman. Che, per tutto il percorso, sarà accompagnato da un van che farà da apripista, avvisando dell’arrivo del bus stesso e accompagnando la gente con musica dal vivo. Impossibile prevedere quanto durerà il tragitto, ma si può immaginare che sia una cosa piuttosto lunga, visto che quei cinque chilometri saranno affrontati lentamente, con la gente ai lati della strada a sostenere la squadra.

Selfie in centro per la “Coppa” La Coppa è già arrivata in centro a Bergamo! Anche la riproduzione piace ai bergamaschi e ai turisti e si sprecano i selfie in attesa di quella vera, con la festa di venerdì 31 maggio da Città Alta al centro di Bergamo. (Redazione Web)

Trattandosi di una manifestazione che coinvolgerà un numero enorme di persone, sono molte le precauzioni da prendere: sarà necessario prendere posto sui marciapiedi lasciando libera la strada per il passaggio del pullman ed è raccomandato non arrivare in centro con i propri mezzi e di parcheggiare nelle zone limitrofe senza intralciare la circolazione di veicoli e pedoni (la Polizia locale consiglia ai tifosi di parcheggiare in via Spino, via San Giovanni Bosco, via Broseta al parcheggio Croce Rossa, via Goethe negli stalli blu e in via Carducci al parcheggio Conad).