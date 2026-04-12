Giornata di riposo per l’Atalanta. Fari puntati su Hien e Sulemana alla ripresa

Sabato contro la Roma di Gasp

Intanto sabato si è rivisto Scamacca, rientrato dal problema muscolare: il romano, anche se non è al massimo della condizione, si candida a questo punto a rientrare dal 1’, contendendo la maglia a Krstovic. La sconfitta contro la Juventus ha in pratica cancellato le speranze dell’Atalanta di rientrare in corsa per la qualificazione in Champions. Il verdetto non è aritmetico, ma i nerazzurri - settimi - dovrebbero recuperare molti punti a tre squadre in 6 giornate, è impensabile. Però restano anche in corsa per l’Europa League e la Conference League e in tal senso la partita di sabato contro la Roma dell’ex Gasperini resta molto importante.