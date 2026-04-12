Giornata di riposo per l’Atalanta. Fari puntati su Hien e Sulemana alla ripresa
SERIE A. Il giorno dopo il beffardo ko rimediato contro la Juve in casa (0-1, gol dell’ex Boga), l’Atalanta si è concessa un giorno di riposo. La ripresa è fissata lunedì 13 aprile quando saranno valutate le condizioni di Hien e Sulemana.
All’orizzonte c’è Roma-Atalanta di sabato alle 20,45 all’Olimpico: tre i giocatori da tenere d’occhio in casa nerazzurra. In primis Hien, alle prese con i postumi distrattivi all’adduttore: non sembrano molte le chance di recupero per sabato. Poi c’è Sulemana, rimasto a casa contro la Juve per un forte trauma contusivo al piede sinistro: nelle prossime sedute si capirà se può recuperare in breve tempo. Inoltre c’è il terzo portiere Rossi, sempre fermo per la pubalgia. L’unico potenziale titolare assente è dunque Hien, ma al suo posto può giocare Djimsiti senza problemi.
Sabato contro la Roma di Gasp
Intanto sabato si è rivisto Scamacca, rientrato dal problema muscolare: il romano, anche se non è al massimo della condizione, si candida a questo punto a rientrare dal 1’, contendendo la maglia a Krstovic. La sconfitta contro la Juventus ha in pratica cancellato le speranze dell’Atalanta di rientrare in corsa per la qualificazione in Champions. Il verdetto non è aritmetico, ma i nerazzurri - settimi - dovrebbero recuperare molti punti a tre squadre in 6 giornate, è impensabile. Però restano anche in corsa per l’Europa League e la Conference League e in tal senso la partita di sabato contro la Roma dell’ex Gasperini resta molto importante.
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