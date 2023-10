Giro di Lombardia, al traguardo di Bergamo Pogacar centra il tris

«Ho resistito ai crampi»

Ecco il racconto della classica delle foglie morte con le parole del vincitore, Pogacar, già fenomeno a 25 anni appena compiuti: «Ho avuto i crampi nel finale, ho cercato di gestire quel momento, ho rallentato un filo, tentando di non forzare in vista dell’ultimo strappo. È la terza vittoria in sei partecipazioni, la seconda volta a Bergamo, è stato un sogno arrivare da solo, negli ultimi due chilometri me la sono goduta, è incredibile aver vinto per la terza volta» . In seconda posizione Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) ha battuto in una volata ristretta Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che, con Pogacar e Evenepoel, era il protagonista più atteso della corsa.

Festa anche per Thibaut Pinot

Giornata di festa anche per Thibaut Pinot (Groupama-FDJ), alla sua ultima corsa in carriera il francese è stato accolto da 2.500 tifosi arrivati dalla Francia: «Ho i tifosi più belli di tutto il mondo, è stato qualcosa di pazzesco passare in mezzo a loro per l’ultima volta. Sapevo che la corsa sarebbe stata complicata per me, so qual è il mio livello, sono contento di aver concluso accanto ai miei compagni di squadra». Si chiude dunque un’era per il corridore transalpino vincitore del Lombardia nel 2018, se ne apre invece un’altra, quella di Tadej Pogacar: lo sloveno è il primo atleta ad aver vinto Giro delle Fiandre, Freccia Vallone e Lombardia nella stessa stagione.