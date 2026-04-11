Goggia doc, la regina delle nevi si laurea in Scienze politiche

Fuoriclasse e ora pure dottoressa. Non ha ancora la corona d’alloro in testa e il diploma in mano ma Sofia Goggia «di fatto» si è laureata in Scienze Politiche alla Luiss di Roma con una tesi su propaganda e soft power nella storia delle Olimpiadi, dall’antica Grecia a Milano Cortina 2026. Lo ha annunciato la stessa olimpionica bergamasca a margine di un evento a Milano. «A fine marzo ho consegnato la tesi e oggi si è riunita la commissione per dare il voto, a giugno ci sarà il graduation day e poi festeggerò» ha raccontato Sofia, alla cerimonia conclusiva del truck per la prevenzione «Io prevengo» a Milano.

«Ho fatto un grosso lavoro diviso in tre parti, una prima parte storica spiegando la differenza tra le Olimpiadi antiche e quelle moderne, poi come si sono evolute nel tempo e di come la propaganda abbia influenzato determinate Olimpiadi come nel 1936 a Berlino. Nel secondo capitolo ho spiegato bene il concetto di propaganda e soft power e nel terzo capitolo ho fatto una conclusione molto soft su Milano Cortina 2026».

Tornando dai libri agli sci, quella appena conclusa «è stata una stagione per certi aspetti sotto le aspettative. Forse ci si aspettava un pochino di più perché il livello di sci espresso in allenamento è stato molto alto in tre discipline e non sempre in gara sono riuscita a esprimermi», ha sottolineato Sofia.

«A ogni modo - ha aggiunto - concludere la stagione portando a casa una medaglia olimpica, seppur di bronzo, in una giornata estremamente complicata, e una bellissima coppa del mondo di Super G che mai avevo ottenuto prima d’ora nella mia carriera, è qualcosa di molto bello. In fin dei conti sono molto contenta di quello che sono riuscita ad ottenere. Chiaro, sarebbe potuto essere di più. Questo mi motiva».