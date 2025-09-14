Cronaca / Bergamo Città
Domenica 14 Settembre 2025
Gussago, lite alla Fiera della Caccia: accoltellato un 52enne bergamasco
NEL BRESCIANO. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un 32enne italiano, titolare di una bancarella di prodotti alimentari ha colpito un collega al termine di una discussione per motivi di vicinato tra i banchi.
Attimi di paura nella mattinata di domenica 14 settembre a Gussago, nel pieno della «Fiera della Caccia» in provincia di Brescia. Una lite tra due ambulanti è degenerata in un accoltellamento che ha lasciato sgomenti gli altri espositori e il pubblico presente, come riporta il sito del «Giornale di Brescia».
Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un 32enne italiano, titolare di una bancarella di prodotti alimentari, al termine di una discussione con un collega (che vendeva aspirapolvere) per motivi di vicinato tra i banchi, ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente l’altro ambulante, un 52enne bergamasco. La vittima è stata raggiunta da alcuni fendenti all’addome, alla testa e agli arti superiori.
L’arresto
Il 32enne, che non ha tentato la fuga ma è sempre rimasto alla sua bancarella, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e a breve verrà trasportato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Soccorsi
L’uomo, rimasto sempre cosciente, è stato s occorso in codice rosso e trasferito agli Spedali Civili di Brescia: le sue condizioni, pur gravi, non fanno temere per la vita. Ha riportato la perforazione di un polmone e lesioni da taglio a un braccio e alla testa. A bloccare l’aggressore sono stati i militari della stazione di Gussago, già impegnati nei servizi di ordine pubblico per la fiera insieme agli agenti della Polizia locale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA