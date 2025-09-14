Gussago, lite alla Fiera della Caccia: accoltellato un 52enne bergamasco

Attimi di paura nella mattinata di domenica 14 settembre a Gussago, nel pieno della «Fiera della Caccia» in provincia di Brescia. Una lite tra due ambulanti è degenerata in un accoltellamento che ha lasciato sgomenti gli altri espositori e il pubblico presente, come riporta il sito del «Giornale di Brescia».

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, un 32enne italiano, titolare di una bancarella di prodotti alimentari, al termine di una discussione con un collega (che vendeva aspirapolvere) per motivi di vicinato tra i banchi, ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente l’altro ambulante, un 52enne bergamasco. La vittima è stata raggiunta da alcuni fendenti all’addome, alla testa e agli arti superiori.

L’arresto

Il 32enne, che non ha tentato la fuga ma è sempre rimasto alla sua bancarella, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e a breve verrà trasportato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Soccorsi