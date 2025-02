Il campione Fabio Maj: «Bellissimo vedere i Mondiali sulla pista Abeti a Schilpario»

Nell’organigramma ufficiale dei «JWSC Bergamo-Schilpario 2025», i Campionati del mondo giovanili in corso nella località scalvina, alla voce direttore di gara figura il nome di Fabio Maj, il grande campione di fondo capace di vincere due argenti olimpici tra gli anni Novanta e i primi Duemila (Nagano 1998 e Salt Lake City 2002) oltre ad altrettanti bronzi iridati, sette vittorie in Coppa del Mondo e dieci titoli italiani assoluti.

Ma sulla pista di casa Fabio – dopo essersi speso anima e corpo per l’organizzazione della rassegna nella sua Schilpario – non si vede, bloccato in casa da una brutta malattia con cui sta facendo i conti. Lui, fondista di razza e quindi abituato alla fatica, a 54 anni sta correndo la gara più dura della vita e dopo aver affrontato una lunga salita, ora deve cercare di restare in piedi nella discesa per poter tornare a volare sul rettilineo d’arrivo.

Un giovanissimo Fabio Maj sulla pista Abeti

(Foto di Mauro De Nicola) «Ho un tumore – spiega Fabio che da buon scalvino va subito dritto al sodo – mi sto curando, ho finito le chemioterapie e ora so che è questione di tempo, i medici mi hanno garantito che da questa tipologia di malattia si esce. Ma non è facile. In questi giorni ho detto a mia moglie Simona che pensavo che la 50 km di Holmenkollen in Norvegia fosse stata la mia fatica più grande, ma che questa esperienza è molto più dura e solo ora capisco e ammiro tutti coloro che combattono contro la malattia».

«In questi giorni ho detto a mia moglie Simona che pensavo che la 50 km di Holmenkollen in Norvegia fosse stata la mia fatica più grande, ma che questa esperienza è molto più dura e solo ora capisco e ammiro tutti coloro che combattono contro la malattia» Poi sempre da buon bergamasco non si piange addosso ma cambia rapidamente argomento: «Ho iniziato a sciare sulla pista Abeti all’età di sei anni con il mio primo allenatore Valter Maj e ispirandomi, come tutti i ragazzini dello sci club, a Giulio Capitanio di cui seguivamo le gare tutti insieme nel bar dove c’era l’unica tv del paese, ovviamente in bianco e nero – ricorda Maj. Poi ammette che «mai avrei pensato che qui a Schilpario avremmo potuto organizzare un evento di queste dimensioni, ma ne sono molto contento e sinceramente ero anche sicuro che una volta assunto l’impegno saremmo stati all’altezza della situazione e pronti a ben figurare», prosegue Fabio per poi rammentare che «i Mondiali Junior (ne ho fatti due, a Lillehammer e ad Albertiville con un 5° posto come migliore risultato) sono stati il mio trampolino di lancio perché da lì ho capito che questa sarebbe stata la mia vita e le Olimpiadi il mio sogno.

La passione per lo sci sulla pista Abeti