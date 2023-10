«Il giorno di Roberto», sabato 21 ottobre a Seriate l’omaggio al giornalista Pelucchi

«Questa non è solo una biblioteca, è la casa dello sport, un luogo fisico per l’anima: qui lui, Roberto, vive tutti i giorni, è casa sua». Per questo Paolo Marabini, giornalista bergamasco della Gazzetta dello Sport, ha deciso che lì, alla Biblioteca dello Sport «Nerio Marabini» a Seriate, in via Libertà 29, sabato 21 rivivranno il sorriso trasparente, l’ironia corrosiva, la schiena diritta come la penna di Roberto Pelucchi, l’indimenticato«Pelu», giornalista bergamasco della Gazzetta dello Sport scomparso nel dicembre scorso.

Sarà «il giorno di Roberto Pelucchi, omaggio a un grande giornalista e a una bella persona», come recita la locandina del sito della Biblioteca. Dalle 15,30 amici d’infanzia, compagni di scuola, colleghi che hanno accompagnato la carriera di «Pelu» attraverso le testate giornalistiche per cui ha lavorato, da Bergamo Oggi alla Gazzetta, dall’Eco di Bergamo alla Voce, puntelleranno il pomeriggio di ricordi, tra sorrisi e nostalgia, dribblando lo spettro della retorica, uno dei principali nemici del cronista Pelucchi. «Roberto è stata la prima persona a cui ho parlato del progetto della biblioteca intesa come casa dello sport e lui ha voluto essere subito al mio fianco: libri e storie, è il suo mondo», racconta Marabini. L’omaggio a «Pelu» non poteva scegliere una casa diversa.

Tra gli ospiti sono attese firme doc del giornalismo sportivo e no, tra cui Roberto Beccantini, ma «Pelu» vivrà anche attraverso i suoi libri che campeggiano sugli scaffali della Biblioteca Nerio Marabini fin dall’inaugurazione. Dalla collezione Pelucchi saranno disponibili «Il tesoro della Dea», il romanzo d’esordio pubblicato nel 2014, e «Le voci della domenica», splendido omaggio alla storia delle radiocronache e dei radiocronisti sportivi italiani. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza e un assist al futuro firmato Pelucchi verrà anche dal concorso letterario «Nerio Marabini» per ragazzi under 19 e under 15 che premierà i vincitori a fine marzo.

La storia dello sport con Saronni e Paola Magoni

In mattinata (dalle 9,30) l’omaggio a Roberto sarà idealmente lanciato dal convegno nazionale dei cronisti dello sport antico e moderno, ospiti Giuseppe Saronni e Paola Magoni, e sul tavolo della discussione rivivranno il mito di Atalanta, i primi fischi di Concetto Lo Bello, le storie in cordata di Walter Bonatti e Simone Moro, le discese verso la gloria di Sofia Goggia.