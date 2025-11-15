Sport / Bergamo Città
Il grande tennis torna a Bergamo: tutto pronto al ChorusLife per il Challenger
L’EVENTO. Si parte con le qualificazioni domenica 16 novembre: cercano l’ingresso nel tabellone anche i bergamaschi Malgaroli e Borrelli.
L’attesa che durava dal 5 novembre 2023, giorno della finale vinta da Jack Draper su David Goffin, sta per terminare. Il grande tennis torna a Bergamo per il Challenger, che nel 2024 aveva dovuto traslocare a Rovereto. Da domenica 16 novembre, per la 20ª edizione, tornerà invece in città, sui campi allestiti nell’Arena del ChorusLife. Si parte dalle 10 con le qualificazioni: per sei posti disponibili in campo 24 giocatori. Tra loro i due bergamaschi Leonardo Malgaroli e Leonardo Borrelli, che cercheranno l’ingresso in tabellone pur partendo sfavoriti contro Andrea Guerrieri e lo spagnolo Callejon Hernando.
Mannarino dà forfait
Il «main draw» inizierà nel pomeriggio di lunedì 17. Tante le stell,e ma non Adrian Mannarino: il francese ex 17 Atp aveva ricevuto la wild card ma ha dovuto dare forfait per un problema alla spalla. Così il numero 1 del Trofeo Faip-Perrel sarà il 22enne giapponese Shintaro Mochizuki. Intanto dal sorteggio sono usciti dei primi turni già molto competitivi, come quello fra il perugino Francesco Passaro e il siciliano Marco Cecchinato. In attesa delle qualificazioni, sono già 10 gli italiani nel main draw.
