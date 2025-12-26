Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Venerdì 26 Dicembre 2025

Il Volley Bergamo fa soffrire la corazzata Novara e strappa un punto prezioso

SERIE A1 FEMMINILE. Alla seconda partita con il nuovo allenatore, il Volley Bergamo strappa un punto sul campo della terza della classe Novara nella quarta giornata di ritorno del campionato.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Denise Meli in attacco
Denise Meli in attacco
(Foto di Lvf)

Bergamo

Dopo il netto successo contro Busto Arsizio nella giornata del debutto in panchina di Marcello Cervellin, il Volley Bergamo 1991 si conferma il buon momento andando a strappare un punto sul campo del Novara, terza forza del campionato. Per la quarta giornata di ritorno della Serie A1 femminile, disputata venerdì 26 dicembre, le rossoblù erano infatti attese da una trasferta sulla carta proibitiva, ma sono riuscite a mettere paura alle piemontesi andando avanti per 2-1 prima di cedere al tie-break portando comunque a casa un punto prezioso.

Partenza sprint

Coach Cervellin si affida a Bolzonetti e capitan Mlejnkova in posto 4, Kipp in diagonale alla regista Eze, il libero Armini e le centrali Manfredini e Meli. Bergamo parte forte (avanti 7-3 e 10-5), ma Novara reagisce e rimonta. Si lotta così punto a punto fino all’allungo finale delle padrone di casa (25-23). Bergamo non si lascia scoraggiare e parte forte anche nella seconda frazione (5-2 e 10-5), Novara opera l’aggancio sul 15-15 ma questa volta le rossoblù ripartono e vanno a vincere 25-23 con Weske che non spreca per l’1-1. Sulle ali dell’entusiasmo Bergamo è subito avanti anche nel terzo set , non concede spazio a Novara e chiude 25-18 portandosi avanti 2-1. Messa con le spalle al muro, Novara mette in campo tutta la sua forza d’urto e rimette in parità le sorti (25-18). Il tie-break (con Bolzonetti costretta a lasciare il posto a Mosser in avvio per una pallonata sul viso) è una lotta punto a punto (5-4, 10-8, 11-11), poi Novara fa lo scatto decisivo con Tolok che firma la vittoria delle piemontesi.

Martedì Coppa Italia

Ora il campionato lascia il posto ai quarti di finale di Coppa Italia: martedì 30 dicembre al PalaVerde di Villorba il Volley Bergamo è chiamato alla missione impossibile contro Conegliano. Le altre sfide (in gara secca) sono Scandicci-Vallefoglia, Novara-Milano e Chieri-Busto Arsizio. In palio la Final four in programma a Torino il 24 e 25 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pallavolo
Marcello Cervellin
Volley Bergamo 1991