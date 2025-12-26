Il Volley Bergamo fa soffrire la corazzata Novara e strappa un punto prezioso

Partenza sprint

Coach Cervellin si affida a Bolzonetti e capitan Mlejnkova in posto 4, Kipp in diagonale alla regista Eze, il libero Armini e le centrali Manfredini e Meli. Bergamo parte forte (avanti 7-3 e 10-5), ma Novara reagisce e rimonta. Si lotta così punto a punto fino all’allungo finale delle padrone di casa (25-23). Bergamo non si lascia scoraggiare e parte forte anche nella seconda frazione (5-2 e 10-5), Novara opera l’aggancio sul 15-15 ma questa volta le rossoblù ripartono e vanno a vincere 25-23 con Weske che non spreca per l’1-1. Sulle ali dell’entusiasmo Bergamo è subito avanti anche nel terzo set , non concede spazio a Novara e chiude 25-18 portandosi avanti 2-1. Messa con le spalle al muro, Novara mette in campo tutta la sua forza d’urto e rimette in parità le sorti (25-18). Il tie-break (con Bolzonetti costretta a lasciare il posto a Mosser in avvio per una pallonata sul viso) è una lotta punto a punto (5-4, 10-8, 11-11), poi Novara fa lo scatto decisivo con Tolok che firma la vittoria delle piemontesi.