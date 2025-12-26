Sport / Bergamo Città
Venerdì 26 Dicembre 2025
Il Volley Bergamo fa soffrire la corazzata Novara e strappa un punto prezioso
SERIE A1 FEMMINILE. Alla seconda partita con il nuovo allenatore, il Volley Bergamo strappa un punto sul campo della terza della classe Novara nella quarta giornata di ritorno del campionato.
Bergamo
Dopo il netto successo contro Busto Arsizio nella giornata del debutto in panchina di Marcello Cervellin, il Volley Bergamo 1991 si conferma il buon momento andando a strappare un punto sul campo del Novara, terza forza del campionato. Per la quarta giornata di ritorno della Serie A1 femminile, disputata venerdì 26 dicembre, le rossoblù erano infatti attese da una trasferta sulla carta proibitiva, ma sono riuscite a mettere paura alle piemontesi andando avanti per 2-1 prima di cedere al tie-break portando comunque a casa un punto prezioso.
Partenza sprint
Coach Cervellin si affida a Bolzonetti e capitan Mlejnkova in posto 4, Kipp in diagonale alla regista Eze, il libero Armini e le centrali Manfredini e Meli. Bergamo parte forte (avanti 7-3 e 10-5), ma Novara reagisce e rimonta. Si lotta così punto a punto fino all’allungo finale delle padrone di casa (25-23). Bergamo non si lascia scoraggiare e parte forte anche nella seconda frazione (5-2 e 10-5), Novara opera l’aggancio sul 15-15 ma questa volta le rossoblù ripartono e vanno a vincere 25-23 con Weske che non spreca per l’1-1. Sulle ali dell’entusiasmo Bergamo è subito avanti anche nel terzo set , non concede spazio a Novara e chiude 25-18 portandosi avanti 2-1. Messa con le spalle al muro, Novara mette in campo tutta la sua forza d’urto e rimette in parità le sorti (25-18). Il tie-break (con Bolzonetti costretta a lasciare il posto a Mosser in avvio per una pallonata sul viso) è una lotta punto a punto (5-4, 10-8, 11-11), poi Novara fa lo scatto decisivo con Tolok che firma la vittoria delle piemontesi.
Martedì Coppa Italia
Ora il campionato lascia il posto ai quarti di finale di Coppa Italia: martedì 30 dicembre al PalaVerde di Villorba il Volley Bergamo è chiamato alla missione impossibile contro Conegliano. Le altre sfide (in gara secca) sono Scandicci-Vallefoglia, Novara-Milano e Chieri-Busto Arsizio. In palio la Final four in programma a Torino il 24 e 25 gennaio.
