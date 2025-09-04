Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025

Italia-Estonia a Bergamo, l’Italia di Gattuso allo stadio. Scamacca lascia il ritiro

IL MATCH. Nella serata del 4 settembre la Nazionale è arrivata a Orio e poi allo stadio per il match contro l’Estonia in vista dei Mondiali 2026. Fuori l’attaccante nerazzurro a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

(Foto di Afb)

Cresce l’attesa a Bergamo per la sfida tra Italia ed Estonia in programma venerdì 5 settembre allo stadio (ore 20.45) valida per la quinta giornata del gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali di calcio 2026. Già venduti oltre 20 mila biglietti, a fronte di una domanda che ha superato ogni previsione. Per gli Azzurri si tratta di un ritorno a Bergamo dopo cinque anni e, soprattutto, del debutto ufficiale del nuovo ct Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale.

Leggi anche
La conferenza stampa dell’Estonia
La conferenza stampa dell’Estonia

Intorno alle 17 è arrivata a Bergamo la squadra estone mentre gli Azzurri sono atterrati a Orio al Serio intorno alle 18 con un volo charter ITA decollato da Firenze. Da lì, trasferimento diretto allo stadio dove si apprestano a compiere il tradizionale walk around sul terreno di gioco, seguito dalla conferenza stampa di Gattuso. In serata la squadra raggiungerà l’Hotel Winter Garden di Grassobbio per il ritiro. L’Estonia, che alloggerà anch’essa in provincia, è invece impegnata nella conferenza stampa e alle 17.30 per la rifinitura.

Paskotsi: tifoso di Gattuso, una leggenda

«L’Italia ha i giocatori migliori del mondo, ma non dobbiamo avere paura di commettere errori». Jurgen Henn, commissario tecnico dell’Estonia, introduce così la vigilia delle qualificazioni mondiali a Bergamo: «Il risultato è molto importante, ma ci sono partite in cui l’identità e lo spirito di squadra lo sono altrettanto per una Nazionale piccola come la nostra». Henn è consapevole che nel passaggio da Spalletti a Gattuso tra gli azzurri qualcosa cambierà a livello di modulo: «Spesso sappiamo chi sono gli avversari, invece stavolta la preparazione è stata più complicata - prosegue Henn -. Abbiamo studiato molto per capire meglio cosa ci aspetterà, ma non sappiamo come giocherà l’Italia. L’avversario è difficile e ha un bellissimo gioco». Il ct estone esprime ottimismo: «Concentriamoci sulla tecnica, sugli aspetti su cui possiamo migliorarci: individualmente non siamo come l’Italia, ma come insieme magari riusciamo a renderle la vita difficile. C’erano tempi in cui gli estoni avevano paura degli avversari».
La squadra estone allo stadio di Bergamo

«Il ct Gattuso me lo ricordo come giocatore, sono un suo tifoso. È una leggenda», afferma invece il difensore Maksim Paskotsi. «Ci aspetterà una partita bella e interessante, contro una squadra di alto livello. Affrontiamola e diamo il nostro meglio. Con la Norvegia avevamo perso ma tra sensazioni positive. Serve concentrarci, avere disciplina e fiducia in noi stessi», chiude.

Scamacca, problemi al ginocchio

Gli azzurri nella tarda mattinata hanno invece sostenuto l’allenamento di rifinitura per la gara di venerdì sera. L’attaccante Gianluca Scamacca, preso atto di non poter recuperare dal proprio problema fisico per le prossime due gare di qualificazioni in vista dei Mondiali 2026, contro Estonia e Israele, dopo aver salutato il ct Rino Gattuso e il resto del gruppo azzurro, ha lasciato nella mattinata di giovedì 4 settembre il ritiro della Nazionale italiana, in corso al Centro tecnico di Coverciano.

