Italia-Estonia a Bergamo, gli ospiti sono arrivati allo stadio. Ora si aspetta l’Italia. Scamacca lascia il ritiro

Cresce l’attesa a Bergamo per la sfida tra Italia ed Estonia in programma venerdì 5 settembre allo stadio (ore 20.45) valida per la quinta giornata del gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali di calcio 2026 . Già venduti oltre 20 mila biglietti, a fronte di una domanda che ha superato ogni previsione. Per gli Azzurri si tratta di un ritorno a Bergamo dopo cinque anni e, soprattutto, del debutto ufficiale de l nuovo ct Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale.

Intorno alle 17 è arrivata a Bergamo la squadra estone mentre gli Azzurri arriveranno a Orio al Serio intorno alle 18 con un volo charter ITA decollato da Firenze. Da lì, trasferimento diretto allo stadio dove alle 19 è in programma il tradizionale walk around sul terreno di gioco, seguito alle 19.15 dalla conferenza stampa di Gattuso. In serata la squadra raggiungerà l’Hotel Winter Garden di Grassobbio per il ritiro. L’Estonia, che alloggerà anch’essa in provincia, è invece impegnata nella conferenza stampa e alle 17.30 per la rifinitura.