Sport / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025

Italia-Estonia a Bergamo, gli ospiti sono arrivati allo stadio. Ora si aspetta l’Italia. Scamacca lascia il ritiro

IL MATCH. L’attaccante ha lasciato il ritiro azzurro a Coverciano di questa mattina, 4 settembre. Non sarà nella rosa dei Mondiali 2026 per le prossime due partite a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’arrivo del bus della Nazionale estone allo stadio di Bergamo
L’arrivo del bus della Nazionale estone allo stadio di Bergamo
(Foto di Afb)

Cresce l’attesa a Bergamo per la sfida tra Italia ed Estonia in programma venerdì 5 settembre allo stadio (ore 20.45) valida per la quinta giornata del gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali di calcio 2026. Già venduti oltre 20 mila biglietti, a fronte di una domanda che ha superato ogni previsione. Per gli Azzurri si tratta di un ritorno a Bergamo dopo cinque anni e, soprattutto, del debutto ufficiale del nuovo ct Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale.

Intorno alle 17 è arrivata a Bergamo la squadra estone mentre gli Azzurri arriveranno a Orio al Serio intorno alle 18 con un volo charter ITA decollato da Firenze. Da lì, trasferimento diretto allo stadio dove alle 19 è in programma il tradizionale walk around sul terreno di gioco, seguito alle 19.15 dalla conferenza stampa di Gattuso. In serata la squadra raggiungerà l’Hotel Winter Garden di Grassobbio per il ritiro. L’Estonia, che alloggerà anch’essa in provincia, è invece impegnata nella conferenza stampa e alle 17.30 per la rifinitura.

Scamacca, problemi al ginocchio

Gli azzurri nella tarda mattinata hanno invece sostenuto l’allenamento di rifinitura per la gara di venerdì sera. L’attaccante Gianluca Scamacca, preso atto di non poter recuperare dal proprio problema fisico per le prossime due gare di qualificazioni in vista dei Mondiali 2026, contro Estonia e Israele, dopo aver salutato il ct Rino Gattuso e il resto del gruppo azzurro, ha lasciato nella mattinata di giovedì 4 settembre il ritiro della Nazionale italiana, in corso al Centro tecnico di Coverciano.

