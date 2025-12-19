Burger button
Sport / Bergamo Città
Venerdì 19 Dicembre 2025

Italiani all’IceLab, Conti e Macii danno spettacolo: dominio nella gara a coppie

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 19 dicembre la bergamasca Sara e Niccolò chiudono con 80.89 punti il programma «short» davanti all’altra orobica Rebecca Ghilardi e a Filippo Ambrosini. Sabato 20 ultimo atto.

La bergamasca Sara Conti e Niccolò Macii mattatori della gara a coppie ai Campionati italiania all’IceLab cittadino: sabato 20 si assegnano le medaglie
(Foto di Frau)

Avviso alla concorrenza: Sara Conti e Niccolò Macii non vogliono finire di stupire. L’ultima conferma è arrivata venerdì 19 dicembre ai Campionati italiani di pattinaggio di figura sul ghiaccio cittadino dell’IceLab dove sono di casa.

La bergamasca e Niccolò dominano il programma «short» della gara a coppie chiudendo oltre quota 80 punti con un folgorante 80.89. Alle loro spalle l’altra bergamasca Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini, secondi con 69,67 punti ma davanti alla coppia Caldara-Maglio, terza con 55.08.

Nell’individuale maschile brilla lo strepitoso Daniel Grassl, vincitore del duello con Matteo Rizzi, mentre tra le donne ottimo terzo posto di Anna Pezzetta alle spalle di Lara Naki Gutmann e Sarina Joos.

L’IceLab sorride anche con Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue nella danza Juniores. Sabato 20 la seconda e ultima giornata, decisiva per le medaglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Pattinaggio artistico
Sara Conti
Niccolò Macii
Rebecca Ghilardi
Filippo Ambrosini