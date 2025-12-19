Sport / Bergamo Città
Venerdì 19 Dicembre 2025
Italiani all’IceLab, Conti e Macii danno spettacolo: dominio nella gara a coppie
PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 19 dicembre la bergamasca Sara e Niccolò chiudono con 80.89 punti il programma «short» davanti all’altra orobica Rebecca Ghilardi e a Filippo Ambrosini. Sabato 20 ultimo atto.
Avviso alla concorrenza: Sara Conti e Niccolò Macii non vogliono finire di stupire. L’ultima conferma è arrivata venerdì 19 dicembre ai Campionati italiani di pattinaggio di figura sul ghiaccio cittadino dell’IceLab dove sono di casa.
La bergamasca e Niccolò dominano il programma «short» della gara a coppie chiudendo oltre quota 80 punti con un folgorante 80.89. Alle loro spalle l’altra bergamasca Rebecca Ghilardi con Filippo Ambrosini, secondi con 69,67 punti ma davanti alla coppia Caldara-Maglio, terza con 55.08.
Nell’individuale maschile brilla lo strepitoso Daniel Grassl, vincitore del duello con Matteo Rizzi, mentre tra le donne ottimo terzo posto di Anna Pezzetta alle spalle di Lara Naki Gutmann e Sarina Joos.
L’IceLab sorride anche con Arianna Soldati e Nicholas Tagliabue nella danza Juniores. Sabato 20 la seconda e ultima giornata, decisiva per le medaglie.
