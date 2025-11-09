Italtrans e Moreira: titolo iridato a 2 punti. Il brasiliano conquista il Gp di Portimao

Solamente 2 punti, dunque, mancano al sudamericano per laurearsi campione del mondo e per il team di Calcinate sarebbe il secondo alloro iridato dopo quello con Enea Bastianini nel 2020 . Per sperare Gonzalez dovrà assolutamente imporsi nell’ultimo Gp in programma a Valencia, ma a Moreira basterà comunque arrivare quattordicesimo per evitare il riaggancio . E, considerando il trend attuale, le possibilità che Diogo brindi al titolo mondiale sono altissime. Se ad aggiudicarsi l’ultimo Gp stagionale fosse un terzo incomodo, il portacolori della formazione bergamasca sarebbe aritmeticamente campione, anche in caso di ritiro.

Diogo: «Sono felice, gran lavoro»

Il trionfo portoghese è stato celebrato da Laura Bertulessi, amministratore delegato, salita sul podio per ricevere il trofeo assegnato alla squadra vincitrice del Gp, è stato superato da Collin Veijer al 4° giro, ma ha recuperato il comando alla terzultima tornata non mollando più la presa. Gonzalez si è classificato sesto a 7”929 secondi. Moreira sorride, ma non canta ancora vittoria: «Sono davvero felice, abbiamo lavorato molto bene durante il weekend. Ne sono orgoglioso. All’inizio ero un po’ nervoso, era difficile mantenere la concentrazione, ma nel finale ho trovato il ritmo e spinto. Voglio chiudere la stagione al meglio».