Sport / Bergamo Città
Domenica 16 Novembre 2025

Italtrans Racing Team di Calcinate campione del mondo della Moto2

MOTOMONDIALE. Il brasiliano Diogo Moreira riporta il titolo mondiale piloti della classe Moto2 all’Italtrans Racing Team di Calcinate quattro anni dopo il successo di Enea Bastianini.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 2025
Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 2025
(Foto di Ansa)

Diogo Moreira è il campione del mondo 2025 di Moto2 dopo il Gran premio di Valencia di domenica 16 novembre, 22° e ultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota classe 2004 dell’Italtrans Racing Team di Calcinate, a Valencia undicesimo al traguardo, diventa il primo brasiliano a conquistare un titolo nel Motomondiale, battendo la concorrenza dello spagnolo Manuel Gonzalez, in Spagna solo 22° ma a cui, visto il piazzamento di Moreira, a Valencia non sarebbe stato sufficiente un successo per il sorpasso. Nella classifica finale Moreira chiude con 286 punti, 29 in più di Gonzalez, secondo a 257. Poi nell’ordine il belga Barry Baltus a 232, lo spagnolo Aaron Canet a 227 e il britannico Jake Dixon a 224.

Il brasiliano Diogo Moreira festeggia in pista con i tifosi il titolo mondiale
Il brasiliano Diogo Moreira festeggia in pista con i tifosi il titolo mondiale
(Foto di Ansa)

La gara di Valencia è stata vinta dallo spagnolo Izan Guevara (prima vittoria in Moto2) che ha preceduto i connazionali Daniel Holgado e Ivàn Ortolà. Il migliore degli italiani è Celestino Vietti, nono davanti a Tony Arbolino, decimo al traguardo.

Nel 2026 il brasiliano in MotoGp

Per l’Italtrans si tratta del secondo mondiale piloti quattro anni dopo quello conquistato da Enea Bastianini. E come Bastianini, nella prossima stagione Moreira farà il salto nella MotoGp: nel 2026 sarà in sella a una Honda Lcr nella classe regina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcinate
Sport
Motociclismo
Diogo Moreira
Enea Bastianini
Manuel Gonzalez
Barry Baltus
Aaron Canet
Jake Dixon
Italtrans Racing Team