Italtrans Racing Team di Calcinate campione del mondo della Moto2

Diogo Moreira è il campione del mondo 2025 di Moto2 dopo il Gran premio di Valencia di domenica 16 novembre, 22° e ultimo appuntamento del Mondiale. Il pilota classe 2004 dell’Italtrans Racing Team di Calcinate, a Valencia undicesimo al traguardo, diventa il primo brasiliano a conquistare un titolo nel Motomondiale, battendo la concorrenza dello spagnolo Manuel Gonzalez, in Spagna solo 22° ma a cui, visto il piazzamento di Moreira, a Valencia non sarebbe stato sufficiente un successo per il sorpasso. Nella classifica finale Moreira chiude con 286 punti, 29 in più di Gonzalez, secondo a 257. Poi nell’ordine il belga Barry Baltus a 232, lo spagnolo Aaron Canet a 227 e il britannico Jake Dixon a 224.

Il brasiliano Diogo Moreira festeggia in pista con i tifosi il titolo mondiale

(Foto di Ansa) La gara di Valencia è stata vinta dallo spagnolo Izan Guevara (prima vittoria in Moto2) che ha preceduto i connazionali Daniel Holgado e Ivàn Ortolà. Il migliore degli italiani è Celestino Vietti, nono davanti a Tony Arbolino, decimo al traguardo.

Nel 2026 il brasiliano in MotoGp