Juventus-Atalanta 0-0 - Diretta

Ultimo appuntamento di precampionato per entrambe a una settimana dal via della Serie A. A Cesena si affrontano Juventus e Atalanta. Una gara che ha già il sapore di quelle ufficiali.

Segui qui i momenti salienti della gara

Cronaca secondo tempo

24’: OCCASIONE ATALANTA. Tourè velocissimo lanciato a rete, il suo tiro è sull’esterno della rete.

22’: OCCASIONE JUVE: Ederson salva sulla linea una conclusione ravvicinata di Soulè

21’: CAMBI JUVE: Nicolussi per Miretti, Gatti per Alex Sandro e

20’: CAMBI ATALANTA. Escono Musso e Lookman per Carnesecchi e Tourè e Zortea per

13’: OCCASIONE JUVE. Milik dal limite, il pallone sfiora il palo alla destra di Musso ed esce

10’: CAMBI JUVE. Kostic e Pinsoglio entrano al posto di Cambiaso e Perin

10’: CAMBI ATALANTA. Escono Zapata e Bakker, entrano Scamacca e Ruggeri

7’: OCCASIONE ATALANTA. Zapata in area cerca di girarsi e tirare ma è ancora murato dalla difesa juventina.

1’: Inizia il secondo tempo: due cambi nella Juve: Soulè e Milik al posto di Vlahovic e Rabiot

Sintesi Primo tempo

Un primo tempo vivace, ma senza reti tra Juventus e Atalanta, con i bianconeri che hanno prevalso in fatto di possesso palla e di occasioni, anche se l’Atalanta con una manovra spesso ragionata e avvolgente è riuscita a farsi vedere dalle parti della porta di Perin soprattutto grazie alla vivacità di Lookman. Fino a questo momento una buona partitanel complesso con le due formazioni che paiono già a un buon livello di forma e coesione. La difesa nerazzurra ha chiuso bene le folate juventine di Weah, Chiesa e Vlahovic. Bene anche Musso, sicuro e decisivo in più di una situazione.

Primo tempo

45’: Finisce qui il primo tempo JUVE-ATALANTA 0-0

43’: OCCASIONE JUVE. Ancora Vlahovic che gira di testa poco sopra la traversa

42’: AMMONIZIONE JUVE. Alex Sandro giallo per fallo su Lookman

38’: OCCASIONE JUVE. Vlahovic si libera la limite e tira, ma la traiettoria non è precisa e finisce un metro sopra la traversa

34’: OCCASIONE JUVE. Chiesa per Vlahovic in area che non controlla, la palla va finisce a Weah che calcia verso la porta, ma ancora una volta c’è Musso a mettere in corner.

26’: OCCASIONE ATALANTA. Dopo una bella azione corale Koopmeiners murato dai difensori della Juve

24’: OCCASIONE JUVE. Chiesa si libera dal limite, è ancora la difesa atalantina a deviare in angolo

21’: OCCASIONE JUVE. Bella azione in velocità dei bianconeri, uscita di Musso che chiude lo specchio della porta

Juventus - Atalanta

(Foto di Paolo Magni) 19’ OCCASIONE JUVE: Vlahovic affonda in area e appoggia per Chiesa, la difesa nerazzurra chiude in fallo laterale.

17’ AMMONIZIONE ATALANTA. Scalvini atterra Vlahovic, cartellino giallo

16’ OCCASIONE JUVE. Weah si auto lancia in uscita dalla sua area e si invola verso la porta, Musso risolutivo con un’uscita con i piedi a metà campo.

9’ OCCASIONE JUVE: Cambiaso in mezzo per Chiesa che non ci arriva per un soffio

1’ si parte, primo pallone giocato dai nerazzurri

Le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Gatti, Kostic, Milik, Rugani, Soulé, Huijsen, Yildiz, Nicolussi Caviglia, Iling Junior, Hasa. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bakker; Koopmeiners; Lookman, Zapata.

A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Okoli, Pasalic, Muriel, Touré, Scamacca, Zortea, Ruggeri, Bonfanti, Mendicino, Cambiaghi. All. Gasperini.