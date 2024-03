Koopmeiners: «Ho chiesto all’Atalanta di poter essere ceduto»

Pausa per le nazionali. Giorni di parziale riposo per chi è rimasto a Bergamo, di sfide fuori confine per chi è partito con la propria nazionale. E di interviste, rilasciate lontano dai club, che come sempre regalano più titoli rispetto alle dichiarazioni dei nostri post partita. È il caso di Teun Koopmeiners, che ai microfoni del «De Telegraaf» ha parlato in modo piuttosto chiaro del proprio futuro: «Ho chiesto all’Atalanta di poter essere ceduto durante la prossima estate, ma per lasciare Bergamo deve presentarsi un’opportunità davvero importante».