Kossounou fuori dai convocati per Atalanta-Genoa

Niente Atalanta-Genoa per Odilon Kossounou. Il difensore dei bergamaschi, venerdì sera (4 ottobre) inserito nella lista dei 22 convocati per l’anticipo di campionato di stasera alle 18 a Bergamo, non ha superato l’ultimo provino stamattina a Zingonia ed è precauzionalmente a riposo. Il nazionale ivoriano era uscito all’83’ mercoledì sera alla Veltins Arena di Gelsenkirchen contro lo Shakhtar in Champions League dopo aver accusato una fitta alla coscia sinistra. Nell’occasione il suo sostituto era stato Ben Godfrey.