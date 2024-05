La Coppa Italia è arrivata a Roma. Stromberg: «Per Bergamo è un momento speciale» - Foto e video

La Coppa Italia è arrivata a Roma - a bordo di un Frecciarossa, sponsor dell’evento - per la finalissima, che vedrà di fronte Atalanta e Juventus allo stadio Olimpico nella serata di mercoledì 15 maggio. Il treno è arrivato alle 12.44 alla stazione Termini, erano presenti tanti grandi ex del calcio italiano, a partire dallo storico capitano nerazzurro Glenn Stromberg e dal bergamasco ed ex ct Roberto Donadoni. Con loro anche Christian Vieri, Alessandro Matri, Cristian Brocchi, Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini, Dario Marcolin, Giampaolo Pazzini e tanti altri. Con loro l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo.

«Per Bergamo è un momento speciale - ha continuato l’ex atalantino -.Mi ricordo che quando ho iniziato in pochi la conoscevano, adesso tutti sanno cosa è l’Atalanta. Nessuno poteva pensare che facesse questo percorso speciale, merito di Gasperini e della società. Per Bergamo essere in due finali è già come aver vinto un titolo. Gasperini chiede tanto ai calciatori e loro portano tanta energia in campo. L’Atalanta è una squadra che rischia ma che regala anche spettacolo», conclude.