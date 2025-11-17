La fiamma olimpica di Milano Cortina illuminerà Bergamo il 2 febbraio 2026

«Intreccia radici e futuro, accoglienza e innovazione, celebrando il meglio dello spirito italiano» il Viaggio della Fiamma olimpica. Un percorso di 12 mila chilometri, svelato nella giornata di lunedì 17 novembre, che farà tappa in 60 città, tra cui Bergamo, e in oltre trecento comuni, «ricordando al mondo il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere», afferma il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò.

La partenza da Olimpia

Il via il 26 novembre, con l’accensione del sacro fuoco a Olimpia, mentre il 4 dicembre, in Grecia, è previsto il passaggio di consegne all’Italia. Subito dopo, la Fiamma arriverà a Roma, da dove il 6 dicembre partirà ufficialmente il Viaggio, di cui Coca-Cola ed Eni sono Presenting Partner, che toccherà tutte le regioni italiane. Sarà a Napoli per Natale, festeggerà il Capodanno a Bari, e il 26 gennaio tornerà a Cortina d’Ampezzo, esattamente 70 anni dopo la Cerimonia d’Apertura dei Giochi del 1956, il 2 febbraio sarà a Bergamo prima di concludere il suo percorso a Milano, entrando a San Siro la sera del 6 febbraio 2026.

Le tappe in Bergamasca