La Nazionale di Gattuso arriva a Bergamo, ma in campo non ci sarà Scamacca

L’attaccante Gianluca Scamacca, preso atto di non poter recuperare dal proprio problema fisico per le prossime due gare di qualificazioni in vista dei Mondiali 2026, contro Estonia e Israele, dopo aver salutato il ct Rino Gattuso e il resto del gruppo azzurro, ha lasciato nella mattinata di giovedì 4 settembre il ritiro della Nazionale italiana, in corso al Centro tecnico di Coverciano. Gli azzurri a partire dalla tarda mattinata cominciano l’allenamento di rifinitura per la gara di venerdì sera, alle 20.45, a Bergamo, contro l’Estonia. Nel pomeriggio è prevista, invece, la partenza in aereo verso la Lombardia.

La sfida è valida per la quinta giornata del gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. L’attesa a Bergamo è altissima: venduti oltre 20 mila biglietti in poche ore, a fronte di una domanda che ha superato ogni previsione. Per gli Azzurri si tratta di un ritorno a Bergamo dopo cinque anni e, soprattutto, del debutto ufficiale del nuovo ct Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale.

La vigilia: arrivo e appuntamenti