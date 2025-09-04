Sport / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025
La Nazionale di Gattuso arriva a Bergamo, ma in campo non ci sarà Scamacca
IL MATCH. L’attaccante ha lasciato il ritiro azzurro a Coverciano di questa mattina, 4 settembre. Non sarà nella rosa dei Mondiali 2026 per le prossime due partite a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro.
L’attaccante Gianluca Scamacca, preso atto di non poter recuperare dal proprio problema fisico per le prossime due gare di qualificazioni in vista dei Mondiali 2026, contro Estonia e Israele, dopo aver salutato il ct Rino Gattuso e il resto del gruppo azzurro, ha lasciato nella mattinata di giovedì 4 settembre il ritiro della Nazionale italiana, in corso al Centro tecnico di Coverciano. Gli azzurri a partire dalla tarda mattinata cominciano l’allenamento di rifinitura per la gara di venerdì sera, alle 20.45, a Bergamo, contro l’Estonia. Nel pomeriggio è prevista, invece, la partenza in aereo verso la Lombardia.
La sfida è valida per la quinta giornata del gruppo I delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. L’attesa a Bergamo è altissima: venduti oltre 20 mila biglietti in poche ore, a fronte di una domanda che ha superato ogni previsione. Per gli Azzurri si tratta di un ritorno a Bergamo dopo cinque anni e, soprattutto, del debutto ufficiale del nuovo ct Rino Gattuso sulla panchina della Nazionale.
La vigilia: arrivo e appuntamenti
Oggi, giornata di vigilia, il programma è fitto. Alle 11.30 la squadra si è allenata a Coverciano, poi alle 17.30 il volo charter ITA è decollato da Firenze per atterrare a Orio al Serio. Da lì, trasferimento diretto allo stadio dove alle 19 è in programma il tradizionale walk around sul terreno di gioco, seguito alle 19.15 dalla conferenza stampa di Gattuso. In serata la squadra raggiungerà l’Hotel Winter Garden di Grassobbio per il ritiro. L’Estonia, che alloggerà anch’essa in provincia, sarà allo stadio dalle 17 per la conferenza stampa e alle 17.30 per la rifinitura.
