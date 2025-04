La spada di Locatelli infila anche il mondo: oro iridato con l’Italia Under 20

Prima il bronzo europeo, ora l’oro mondiale. La spada di Marco Francesco Locatelli colpisce ancora e stavolta si prende il titolo iridato. Martedì 15 aprile a Wuxi, in Cina, il 19enne spadaccino orobico della Scherma Bergamo ha messo la firma sul successo a squadre dell’Italia Under 20 (con Matteo Galassi, Fabio Mastromarino e Cristiano Sena) in un crescendo trionfale passato per il successo contro la Svezia, la Corea, la Francia, l’Ungheria e in finale il Canada.