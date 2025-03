L’Atalanta ha ripreso a lavorare a Zingonia. Hien tenta di recuperare per la Juventus

La sfida contro i bianconeri è d iventata ancora più importante dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona della squadra allenata da Motta, ora a -3 dall’Atalanta. È evidente che la Juventus, reduce da cinque vittorie consecutive in campionato (ma anche dalle clamorose eliminazioni da Champions e Coppa Italia), punterà a vincere per agganciare la squadra di Gasp, che al contrario tenterà di strappare un risultato positivo per continuare a conservare speranze di scudetto essendo solo a -3 dall’Inter in vetta e a -2 dal Napoli, secondo. Un risultato positivo darebbe slancio e morale per la successiva sfida al Gewiss Stadium contro l’Inter campione d’Italia.