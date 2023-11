L’Atalanta vede azzurro per il Napoli: Gasp può ritrovare Cdk e gli altri infortunati

Prosegue la settimana a ranghi ridotti dell’Atalanta in concomitanza con la sosta per gli impegni delle nazionali. Dopo la ripresa di martedì, anche mercoledì 15 il gruppo ristretto a disposizione di Gian Piero Gasperini si è allenato a Zingonia, mentre sono otto i degenti impegnati in un percorso ad hoc: differenziato per De Ketalaere (infortunio al ginocchio) e Palomino (lesione alla cosia), terapie per Ruggeri (infortunio alla caviglia), Scalvini (lombalgia). Kolasinac (risentimento al flessore), Toloi (distrazione al gemello) e Holm (trauma distorsivo alla caviglia),mentre il lungo degente Touré prosegue l’iter riabilitativo.