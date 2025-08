Lipsia-Atalanta, tedeschi in vantaggio 1-0 dopo il primo tempo

Avversario di spessore per l’Atalanta nel primo test «vero» della stagione dopo il collaudo in famiglia di sabato scorso a Clusone. I nerazzurri nel pomeriggio di sabato 2 agosto (dalle 15) giocano sul campo del Lipsia, quotata formazione della Bundesliga (il massimo campionato tedesco) anche se reduce da una stagione molto negativa che l’ha vista mancare l’accesso alle coppe europee. Per questo è in atto una profonda rivoluzione, ma la squadra avrà una gran voglia di mettersi in evidenza visto che si tratta della prima partita della stagione davanti al proprio pubblico, con annessa presentazione all’americana.

Il primo tempo

Il primo tempo finisce (dopo 2’ di recupero) con il Lipsia in vantaggio per 1-0. La rete dopo 13’ di gioco: Hien chiude bene su Openda pescato sul filo del fuorigioco davanti a Carnesecchi, ma sull’angolo che ne segue è lo stesso Openda, con un destro al volo a incrociare, a spedire in rete il pallone calciato da Baumgartner dalla bandierina di sinistra del fronte offensivo tedesco.

In generale una partita giocata al piccolo trotto, fra due squadre in debito di preparazione ma con i tedeschi più avanti come condizione generale e quindi più rapidi e pericolosi nelle ripartenze. L’Atalanta prova a costruire gioco ma ottiene solo una larga supremazia nel conto dei calci d’angolo (5-1). Tra le note positiva il buon funzionamento della catena di sinistra fra Kamaldeen e Zappacosta, ma c’è ancora molto da lavorare. Oltre al gol, Lipsia pericolosissimo al 25’, con una ripartenza di Bakayoko conclusa da un cross al centro sul quale de Roon salva alla disperata sfiorando l’autogol. Ammoniti Kamaldeen e Baku. Nella ripresa previste diverse sostituzioni, con l’atteso ingresso in campo di Scamacca fermo da un anno per infortunio.

La squadra schierata da Juric La tifoseria nerazzurra a Lipsia

Il ritorno di Scamacca

Nell’Atalanta molto atteso il rientro di Gianluca Scamacca, a un anno esatto dal grave infortunio al ginocchio sinistro (4 agosto 2024) che diede il via alla sua sfortunatissima stagione scorsa. Scamacca dovrebbe entrare nella ripresa, così come il giovanissimo Ahanor che ha ben impressionato a Clusone. L’unico nuovo in campo dall’inizio è Kamaldeen Sulemana, inserito in un impianto solido e collaudato basato su quelle che sono state le certezze degli ultimi tempi della gestione Gasperini. Esclusi naturalmente Retegui (ceduto) e Lookman (in partenza).

Le formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Scalvini; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Katelaere, Kamaldeen; Pasalic.

RB Lipsia: Vandevoordt, Orban, Bakayoko, Openda, Seiwald, Baumgartner, Baku, Raum, Lukeba, Schlager, Diomande. A disposizione: Gulacsi, Blaswich, Zingerle, Geertruida, Bitshiabu, Banzuzi, Nusa, Klostermann, Vermeeren, Nedeljikovic, Ouedraogo, Maksimovic, Finkgrafe, Elmas. All. Werner.