Lista Champions con sorpresa Fuori Kovalenko, il più esperto

Nell’elenco per l’Uefa dentro Sutalo e Lammers, escluso il neoacquisto ucraino: è l’uomo con più presenze in Europa e aveva battuto il Real nella prima fase.

Sorpresa: manca Viktor Kovalenko nella lista Uefa, consegnata martedì sera dall’Atalanta. L’escluso non è Bosko Sutalo, né Sam Lammers, ma l’ultimo arrivato: l’ucraino non potrà giocare in Champions League.

Gian Piero Gasperini ha preferito puntare sui calciatori che conosce meglio: resta però fuori un elemento di grande esperienza internazionale. Kovalenko, infatti, vanta più presenze in Champions di ogni altro atalantino: 24 gettoni nella coppa più bella, più di Mario Pasalic che ne conta 22 o di José Luis Palomino e Luis Muriel che si fermano a 19. L’ex Shakhtar ha preso parte puntualmente alla Champions nelle ultime stagioni: quest’anno, tra l’altro, aveva anche già battuto il Real Madrid, prossimo avversario nerazzurro, incontrato con il suo Shakhtar Donetsk nel girone (2-0 in Ucraina, dopo che era rimasto fuori per infortunio nell’altra vittoria dei suoi, il 3-2 dell’andata). Il centrocampista, il cui acquisto è stato ufficializzato dall’Atalanta nell’ultimo giorno di mercato, potrà dunque giocare solo in campionato e in Coppa Italia: i primi mesi di apprendistato italiano saranno solo sul fronte casalingo.