Lo stadio è pronto, orgoglio Percassi: «Il nostro capolavoro»

Esternando soprattutto l’orgoglio per lo stadio: «È un capolavoro, anche i delegati Uefa che sono venuti per l’omologazione ci hanno fatto i complimenti, dicono che di impianti così belli in Europa ce ne sono pochi», evidenzia Percassi. «Passavo ad ammirarlo in fase di costruzione – racconta –. Visitavo il cantiere e ogni volta che lo vedevo crescere era un’emozione fortissima. Bergamo meritava tutto questo, aver fatto felici i bergamaschi è la ricompensa più grande. Mi vengono già i brividi».