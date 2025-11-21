Lookman «torna» atalantino anche nelle foto su Instagram

In estate, durante lo strappo tra il giocatore e il club, erano state eliminate tutte le foto dello stesso con la maglia dell’Atalanta ed era stato cancellato anche il riferimento nella descrizione del profilo, in cui Ademola era rimasto solo «Football player for Nigeria».

Già nelle scorse settimane, qui, era tornato tutto alla normalità («Nigeria e Atalanta») e ora anche le foto sono state restaurate: ecco di nuovo le immagini di Lookman che alza l’Europa League e che segna ed esulta a Bergamo. Un profilo social non dovrebbe avere un significato profondo, ma nel calcio di oggi anche questi segnali possono avere un peso. Questo passo entra nella scia di tanti altri che hanno portato alla distensione: fino a settembre Lookman lavorava a parte e non giocava con l’Atalanta, poi gradualmente le cose sono tornate alla normalità, con gli allenamenti in squadra, le prime partite e anche il gol.