Sport / Bergamo Città
Venerdì 21 Novembre 2025

Lookman «torna» atalantino anche nelle foto su Instagram

LA CURIOSITÀ. Lookman ritorna atalantino. Il caso estivo si sgonfia anche sui social: ricomparse le tracce nerazzurre sul profilo Instagram dell’attaccante.

Matteo Spini
Matteo Spini
Ademola Lookman sta per scoccare il tiro del gol dell’1-1 al Milan
Ademola Lookman sta per scoccare il tiro del gol dell’1-1 al Milan

In estate, durante lo strappo tra il giocatore e il club, erano state eliminate tutte le foto dello stesso con la maglia dell’Atalanta ed era stato cancellato anche il riferimento nella descrizione del profilo, in cui Ademola era rimasto solo «Football player for Nigeria».

Già nelle scorse settimane, qui, era tornato tutto alla normalità («Nigeria e Atalanta») e ora anche le foto sono state restaurate: ecco di nuovo le immagini di Lookman che alza l’Europa League e che segna ed esulta a Bergamo. Un profilo social non dovrebbe avere un significato profondo, ma nel calcio di oggi anche questi segnali possono avere un peso. Questo passo entra nella scia di tanti altri che hanno portato alla distensione: fino a settembre Lookman lavorava a parte e non giocava con l’Atalanta, poi gradualmente le cose sono tornate alla normalità, con gli allenamenti in squadra, le prime partite e anche il gol.

Ora Ademola torna ad essere atalantino anche su Instagram e tutto sembra come prima, anche se la situazione è in evoluzione ed è possibile una cessione dell’attaccante in futuro, magari anche a gennaio. A proposito di Instagram, sui vari post di Lookman c’è «l’invasione» dei tifosi del Galatasaray, che gli chiedono di trasferirsi a Istanbul: l’ipotesi turca sembra al momento la più concreta (ma dovrà arrivare l’offerta giusta a Zingonia), anche se non vanno esclusi Tottenham e Atletico.

