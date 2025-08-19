Lookman torna a Bergamo: in mattinata l’arrivo a Zingonia

L’Inter, dopo settimane di attesa per Ademola Lookman, ha deciso di virare su un altro profilo: i nerazzurri nelle prossime ore comunicheranno la propria scelta all’entourage del giocatore, che ora va verso la permanenza a Bergamo. Lookman nel frattempo ha lasciato Londra dove si allenava da solo ed è arrivato a Zingonia martedì 19 agosto.

Dal 4 agosto scorso, dopo l’annunciata rottura a mezzo Instagram col club bergamasco, non si era più presentato nonostante le regolari convocazioni. L’attaccante nigeriano ha trascorso tra il Portogallo e Londra buona parte delle due settimane di allontanamento volontario, dopo aver chiesto di essere ceduto all’Inter.

Incerto il suo futuro a Bergamo, non è escluso che possano arrivare altre offerte nei prossimi giorni e nel caso in cui dovesse rimanere il giocatore dovrà ricucire lo strappo con la società e con l’ambiente. Non si sa se si allenerà con la squadra e se la società prenderà provvedimenti per la sua lunga assenza ingiustificata mentre l’Atalanta si prepara per la prima partita di campionato domenica 24 agosto (ore 20,45) in casa contro il Pisa.