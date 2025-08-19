Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 19 Agosto 2025

Lookman torna a Bergamo: in mattinata l’arrivo a Zingonia

ATALANTA. Martedì 19 agosto il calciatore è arrivato a Zingonia poco prima delle 10. Si ipotizza che riprenderà ad allenarsi ma non si conosce il suo futuro, mentre l’Atalanta si prepara domenica 24 agosto alle ore 20,45 in casa contro il Pisa.

Redazione Web
Redazione Web

Zingonia

L’Inter, dopo settimane di attesa per Ademola Lookman, ha deciso di virare su un altro profilo: i nerazzurri nelle prossime ore comunicheranno la propria scelta all’entourage del giocatore, che ora va verso la permanenza a Bergamo. Lookman nel frattempo ha lasciato Londra dove si allenava da solo ed è arrivato a Zingonia martedì 19 agosto.

Dal 4 agosto scorso, dopo l’annunciata rottura a mezzo Instagram col club bergamasco, non si era più presentato nonostante le regolari convocazioni. L’attaccante nigeriano ha trascorso tra il Portogallo e Londra buona parte delle due settimane di allontanamento volontario, dopo aver chiesto di essere ceduto all’Inter.

Incerto il suo futuro a Bergamo, non è escluso che possano arrivare altre offerte nei prossimi giorni e nel caso in cui dovesse rimanere il giocatore dovrà ricucire lo strappo con la società e con l’ambiente. Non si sa se si allenerà con la squadra e se la società prenderà provvedimenti per la sua lunga assenza ingiustificata mentre l’Atalanta si prepara per la prima partita di campionato domenica 24 agosto (ore 20,45) in casa contro il Pisa.

Il suo ritorno è coinciso con la ripresa delle sessioni sul campo della squadra di Ivan Juric, raggiunta proprio stamani dalla visita della delegazione della Nazionale Italiana guidata dal commissario tecnico Gennaro Gattuso.

