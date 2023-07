Lutto nel calcio, se ne è andato Trevor Francis: all’Atalanta nell’86-87

La storia del calcio inglese perde un protagonista, quella dell’Atalanta uno dei più sfortunati big degli anni ’80. Lunedì 24 luglio si è spento Trevor Francis, 69 anni, attaccante della nazionale inglese negli anni ’70 e ’80, stella del Birmingham e del Nottingham Forest in Gran Bretagna e poi in Italia, alla Sampdoria prima e a Bergamo in nerazzurro poi. Secondo i media inglesi che ne hanno dato notizia, Francis sarebbe deceduto per un infarto mentre era in vacanza a Marbella, in Spagna.

Nato e cresciuto nel Birimingham, la leggenda di Francis è legata alle due edizioni consecutive della Coppa dei Campioni, negli anni 1979 e 1980, vinte col Nottingham di Brian Clough. Appena arrivato al Forest dal Birmingham per la cifra record di un milione di sterline, Francis segnò la rete decisiva nella finale del 1979 col Malmoe che regalò agli inglesi il primo trofeo continentale. In nazionale ha giocato 52 partite con 12 gol, disputando il Mondiale del 1982.

Quell’unico gol in Serie A contro la Fiorentina

Trevor Francis con la maglia dell’Atalanta A Bergamo non ebbe fortuna. Francis arrivò nell’estate del 1986 dalla Sampdoria, dove aveva giocato per 4 stagioni vincendo la Coppa Italia nell’85 da capocannoniere del torneo. Ma gli infortuni e la precarie condizioni lo penalizzarono: in nerazzurro nella stagione ’86-’87 Francis giocò 30 partite segnando 3 gol, ma uno solo in campionato, nel 2-0 alla Fiorentina il 12 gennaio 1987. Dopo l’esperienza a Bergamo, conclusa con la retrocessione, Francis era tornato in Gran Bretagna, nel Glasgow Rangers, nel Queens Park Rangers e nello Sheffield Wednesday fino al ritiro nel ’94. Terminata la carriera di giocatore Francis ha intrapreso quella di allenatore negli anni ’90 senza troppa fortuna.

Un messaggio di cordoglio è arrivato anche dall’Atalanta: «Francis ha indossato la maglia nerazzurra per una stagione, quella 1986-1987, collezionando complessivamente 30 presenze e segnando tre gol - si legge sul sito della squadra -. Contribuì al raggiungimento della finale di Coppa Italia realizzando due gol in questa competizione. Tutta la famiglia atalantina partecipa al dolore dei familiari ai quali sono rivolte le più sincere e sentite condoglianze».