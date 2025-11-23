Maestrelli vince il Challenger di Bergamo: tremila spettatori per la finale contro Topo

Era il Challenger del ventennale e il toscano, entrato nel torneo come numero 157 Atp, ha firmato la settima affermazione di un atleta azzurro dopo che in passato ci erano riusciti Andreas Seppi (due volte), Simone Bolelli, Matteo Berrettini, Jannik Sinner, numero due del mondo, e Luca Nardi. Ma ieri a vincere è stato soprattutto il torneo, considerato il numero di spettatori per la finale. Una passione che dura da 20 anni e che non a caso è stata premiata dall’Atp con un riconoscimento all’organizzazione. Quanto alla partita, Maestrelli si è imposto senza troppi problemi in un’ora e 45 minuti, anche se la partita si è protratta fino al terzo set.