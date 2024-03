Malore per Joe Barone, dirigente della Fiorentina. Condizioni gravi, match rinviato

Malore per Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina. Il direttore generale della Viola è stato trasportato d’urgenza in ospedale, al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato in terapia intensiva, in condizioni gravissime. Dalle prime informazioni raccolte, il dirigente ha avuto un malore: si teme un infarto. Joe Barone si è sentito male in albergo, in Brianza, dove la Fiorentina era in ritiro prima della partita con l’Atalanta.



Subito si è ipotizzato ad un rinvio del match, notizia confermata poco dopo. La partita, con fischio di inizio alle 18, è stata cancellata alle 17. Sotto choc tutto lo staff della Fiorentina.