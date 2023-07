Marek e Tosti, un sogno per due agli Europei: Bergamo cala i suoi assi

Il nuovo che corre e un salto nel passato.Il velocista Eric Marek, 21 anni di Grignano, e il triplista Gabriele Tosti, 21 anni di Seriate, sono le due frecce bergamasche agli Europei Under 23 di atletica leggera in corso a Espoo, in Finlandia.

Lo sprinter debuttante

Eric, portacolori dell’Atl. Bergamo 59 Oriocenter, è all’esordio in nazionale. È stato avviato all’atletica un anno fa ed è stato la sorpresa stagionale dello sprint con la doppietta tricolore di categoria nei 60 e nei 100 metri indoor. Giovedì 13 luglio, alle 10, Marek sarà in pista nei 100: il suo personale (10”28) vale il settimo crono d’iscrizione. Nel pomeriggio sono in programma le semifinali. «Questa chiamata è un premio al nostro percorso: spero di migliorare il personale e poi si vedrà», ha detto Eric.

(Foto di Magni)

Il triplista che ritorna