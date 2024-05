Marsiglia-Atalanta, a Daste è pronto il maxischermo. Anche per il ritorno

I biglietti per Marsiglia-Atalanta sono andati a ruba, in meno di un pomeriggio sono stati polverizzati gli oltre 2500 tagliandi riservati ai tifosi nerazzurri. Chi non potrà essere al Vélodrome, nella serata di giovedì 2 maggio potrà vivere la semifinale di Europa League sul maxischermo allestito per l’occasione a Daste, in città. Un’iniziativa, con ingresso gratuito, che verrà riproposta per la partita di ritorno del 9 maggio, quando il Gewiss Stadium sarà tutto esaurito.