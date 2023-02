Martina Caironi superstar: titolo tricolore con record italiano nei 60 metri

C’è un lampo chiamato Martina Caironi agli Italiani indoor paralimpici ad Ancona . Venerdì 24 febbraio la 34enne campionessa bergamasca delle Fiamme Gialle mette a segno una doppietta sensazionale: si prende il titolo italiano sui 60 metri in 9 secondi e 5 centesimi, battendo le amiche-rivali Ambra Sabatini e Monica Contrafatto, e migliora di 19 centesimi il personale e di 16 centesimi il precedente primato tricolore dell’astro nascente Sabatini . Per Martina il trionfo ad Ancona è anche una sorta di rivincita sulla finale paralimpica di Tokyo ’21, quando la bergamasca conquistò l’argento battuta da Sabatini in un podio tutto azzurro completato dal bronzo di Contrafatto.