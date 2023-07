Mascio, squadra quasi al completo con nuovi obiettivi ambiziosi

Ha toccato vari punti nella conferenza stampa di mercledì 19 luglio il presidente Stefano Mascio sul prossimo futuro del team trevigliese che si allineerà al via del campionato di serie A2 con rinnovati obiettivi ambiziosi. Innanzitutto si è appreso che a tempo di record la squadra è da ritenere già confezionata nei suoi 8-9 decimi. Ne fanno parte i confermati Sacchetti, Vitali, Cerella, e Giuri i nuovi Miaschi, Guariglia, Bramante, Pollone e lo statunitense Pacher. Manca all’appello il secondo straniero che a detta del direttore sportivo Infante dovrà possedere «oltre ad adeguate qualità tecniche anche quella umane». Si tratterà di selezionare un certo elenco di giocatori oltre oceano con caratteristiche al top. Aggregati alla prima squadra i baby dell’Academy Blu Basket, Guerci (figlio dell’ ex pivot della Blu Basket) e Carpi. Due giovani, dunque, sulla rampa di lancio usciti dall’Academy diretta da Vandoni e Meneguzzo, coach entrambi con alle spalle fior di esperienze a livello nazionale. Quanto a Euclide Insogna (da una vota a Treviglio da coach, generale manager e direttore sportivo) lo stesso resterà in organico con ruoli che verranno resi noti in settimana. Stefano Mascio ha ribadito che la formazione riaffidata ad Alessandro Finelli, punterà a traguardi importanti, ovvero, a raggiungere la massima divisione nazionale venuta meno anche la passata stagione sportiva soltanto nel corso dei playoff.