Mascio, vittoria al fotofinish. Blu Orobica, exploit a Cremona

La Mascio compie il sorpasso a 2 secondi dalla fine prevalendo così di una sola lunghezza (79-78) al PalaFacchetti su Orzinuovi. Continua pertanto a faticare parecchio il team trevigliese anche nella corrente seconda fase della stagione dopo il settimo posto certificato nella precedente regular season. La gara ha registrato un sostanziale equilibrio fino all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi c’è stato un allungo Mascio capace di assicurarsi un vantaggio che pareva sinonimo di un agevole successo. Ma nell’ultima frazione Orzinuovi ha stretto i denti mettendo subito in gran difficoltà i contendenti. Pertanto a decidere la sfida è stato soltanto il finale con Miaschi che con il tiro centrato dalla grande distanza ha riparato l’altrettanto prodezza di Leonzio a 10 secondi dalla sirena. I migliori realizzatori sono stati Miaschi (15) e gli statunitensi Pacher e Harris con 10 punti ciascuno. Sicuramente a coach Giorgio Valli non mancherà un gran lavoro in avvicinamento alla determinante regular season.

In serie B interregionale blitz della Blu Orobica che ha battuto in trasferta la capolista Cremona per 76-70. Ottima la prova della formazione bergamasca in avanti nel punteggio per gran parte della partita. Con i due punti messi in saccoccia la Blu Orobica mantiene salda la seconda posizione della classifica.