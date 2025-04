Morto il fisioterapista Graziano Fiorita: la sfida tra Atalanta e Lecce rinviata

Il Lecce non scenderà in campo contro l’Atalanta: la partita di Serie A, infatti, è stata rinviata a causa della scomparsa di Graziano Fiorita, fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse. Il match era in programma al Gewiss Stadium per venerdì 25 aprile (alle 20.45) ma è stato rinviato a causa di un grave lutto che ha colpito la squadra pugliese.