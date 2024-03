Motomondiale al via: Bergamo in sella con l’Italtrans Racing Team e Filippo Farioli

Italtran Racing Team per la 15ª stagione al via della Moto2; Filippo Farioli per il secondo anno in sella alla Moto3. Domenica 10 marzo scatta il Motomondiale e anche quest’anno Bergamo conferma in pista i suoi rappresentanti, anche se in entrambi i casi non mancano le novità. In Moto2 il team di Calcinate ha rivoluzionato la guida tecnica con Roberto Brivio che ha preso il posto di Giovanni Sandi a capo del team. In sella una conferma (Dennis Foggia) e una novità (il brasiliano Diogo Moreira al posto dello statunitense Joe Roberts).