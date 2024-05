Niente Roma per Sinner. Il messaggio di Sofia Goggia: «Guarda avanti!»

In un post su Instagram pubblicato nella giornata di sabato 4 maggio, Jannik Sinner ha annunciato che non prenderà parte agli Internazionali d’Italia, in programma a Roma. La causa è il problema all’anca che lo aveva già costretto al ritiro dal Masters 1000 di Madrid. Una delusione forte, per lui e per i tanti tifosi che lo attendevano anche per dedicargli il giusto tributo dopo la vittoria dell’Australian Open a gennaio, ma meglio non prendersi rischi visto che all’orizzonte c’è il Roland Garros.

Un tentativo di risollevare il morale del tennista lo ha fatto Sofia Goggia, sciatrice bergamasca che nella sua carriera ha subito diversi infortuni ed è sempre stata in grado di rialzarsi, tornando di volta in volta più forte e determinata. Lo ha fatto in un messaggio al TG1: «Caro Jannik, siamo molto dispiaciuti per questo tuo infortunio. Chi meglio di me può capirti? Se posso darti un consiglio, è questo: guarda avanti, ti aspettiamo sui campi da tennis il prima possibile, come tu sai fare».