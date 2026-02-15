Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 15 Febbraio 2026

Olimpiadi, pattinaggio di figura: Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini ok nel programma corto

GIOCHI. Entrambe le coppie qualificate al programma libero di lunedì 16 febbraio, sognando la medaglia.

Redazione Web
Redazione Web
Sara Conti e Niccolò Macii
Sara Conti e Niccolò Macii
(Foto di Ansa)

Milano

Ai Giochi di Milano Cortina, per il pattinaggio di figura, quella del 15 febbraio è stata la serata del programma corto delle coppie d’artistico: 19 in gara, le prime 16 si qualificano per il decisivo programma libero di lunedì 16 febbraio alle 20. La classifica per le medaglie è poi frutto della somma delle due prove.

Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini
Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini
(Foto di Ansa)

Bene Conti e Ghilardi

Festeggiano le coppie italiane in gara, festeggia anche la nostra provincia visto che entrambe parlano bergamasco. Sara Conti, 25enne di Zanica, e il milanese Niccolò Macii hanno ottenuto l’ottavo punteggio, Rebecca Ghilardi, 26enne di Pedrengo e il veneto Filippo Ambrosini il decimo: sono entrambe qualificate.

Lunedì 16 le medaglie

«Sapevamo di poter fare una prestazione così. Eravamo tanto emozionati, io mi sono dovuta concentrare molto. C’è stato un pubblico forte, fortissimo: è stato fantastico, sarà un momento che ricorderemo per sempre», ha detto Rebecca Ghilardi. L’appuntamento è per lunedì 16 febbraio alle 20, in palio l’oro nelle coppie d’artistico di pattinaggio di figura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Pedrengo
Zanica
Sport
Pattinaggio artistico
Evento sportivo
Rebecca Ghilardi
Filippo Ambrosini
Sara Conti
Niccolò Macii
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026