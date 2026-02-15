Sport / Bergamo Città
Olimpiadi, pattinaggio di figura: Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini ok nel programma corto
GIOCHI. Entrambe le coppie qualificate al programma libero di lunedì 16 febbraio, sognando la medaglia.
Ai Giochi di Milano Cortina, per il pattinaggio di figura, quella del 15 febbraio è stata la serata del programma corto delle coppie d’artistico: 19 in gara, le prime 16 si qualificano per il decisivo programma libero di lunedì 16 febbraio alle 20. La classifica per le medaglie è poi frutto della somma delle due prove.
Bene Conti e Ghilardi
Festeggiano le coppie italiane in gara, festeggia anche la nostra provincia visto che entrambe parlano bergamasco. Sara Conti, 25enne di Zanica, e il milanese Niccolò Macii hanno ottenuto l’ottavo punteggio, Rebecca Ghilardi, 26enne di Pedrengo e il veneto Filippo Ambrosini il decimo: sono entrambe qualificate.
Lunedì 16 le medaglie
«Sapevamo di poter fare una prestazione così. Eravamo tanto emozionati, io mi sono dovuta concentrare molto. C’è stato un pubblico forte, fortissimo: è stato fantastico, sarà un momento che ricorderemo per sempre», ha detto Rebecca Ghilardi. L’appuntamento è per lunedì 16 febbraio alle 20, in palio l’oro nelle coppie d’artistico di pattinaggio di figura.
