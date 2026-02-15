Olimpiadi, pattinaggio di figura: Conti-Macii e Ghilardi-Ambrosini ok nel programma corto

Ai Giochi di Milano Cortina, per il pattinaggio di figura, quella del 15 febbraio è stata la serata del programma corto delle coppie d’artistico: 19 in gara, le prime 16 si qualificano per il decisivo programma libero di lunedì 16 febbraio alle 20. La classifica per le medaglie è poi frutto della somma delle due prove.

Bene Conti e Ghilardi

Festeggiano le coppie italiane in gara, festeggia anche la nostra provincia visto che entrambe parlano bergamasco. Sara Conti, 25enne di Zanica, e il milanese Niccolò Macii hanno ottenuto l’ottavo punteggio, Rebecca Ghilardi, 26enne di Pedrengo e il veneto Filippo Ambrosini il decimo: sono entrambe qualificate.

Lunedì 16 le medaglie

«Sapevamo di poter fare una prestazione così. Eravamo tanto emozionati, io mi sono dovuta concentrare molto. C’è stato un pubblico forte, fortissimo: è stato fantastico, sarà un momento che ricorderemo per sempre», ha detto Rebecca Ghilardi. L’appuntamento è per lunedì 16 febbraio alle 20, in palio l’oro nelle coppie d’artistico di pattinaggio di figura.