Olimpiadi, superG di Cortina. Fuori Sofia Goggia, medaglia d’oro a Brignone

Il superG ai Giochi di Milano-Cortina non è andato come sognava Sofia Goggia. La sciatrice bergamasca è partita fortissimo, ma ha commesso un errore nel tratto centrale e non è riuscita a concludere la prova. Ma lo sci azzurro può festeggiare, perché la medaglia d’oro va al collo di una straordinaria Federica Brignone.

La delusione di Sofia Goggia al traguardo

(Foto di Ansa) «Ho sciato come so - ha detto Sofia Goggia a RaiSport - sapevo che bisognava fare attenzione. Avevo una linea troppo stretta e non sono riuscita a riprendere le porte. Devo complimentarmi con Federica Brignone, con tutto quello che ha passato, arrivare alle Olimpiadi dopo l’infortunio non è facile. Onore e merito a lei. Ho sciato fortissimo, non mi aspettavo di essere così avanti, ma le gare vanno portate fino in fondo».

La gara

Brutto tempo a Cortina: leggero nevischio durante la prova e visibilità ridotta, soprattutto nella parte alta. A fare il tifo per le italiane anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura: entrambi hanno indossato la giacca della tuta olimpica con la scritta «Italia».