Domenica 09 Novembre 2025
Ore decisive per la panchina dell’Atalanta. Si avvicina l’ipotesi Palladino al posto di Juric
L’ESONERO. Decisiva la sconfitta arrivata contro il Sassuolo (0-3 il risultato finale). Lunga riflessione nel pomeriggio di domenica della dirigenza nerazzurra.
Ore decisive per il destino di Ivan Juric alla guida dell’Atalanta. La sconfitta disastrosa contro il Sassuolo di domenica 9 novembre ha innescato ore di riflessione da parte della dirigenza nerazzurra, a lungo riunita negli spogliatoi dello stadio. Ore di silenzio per tutto il pomeriggio, fin quando è filtrata la necessità di ulteriori riflessioni sull’opportunità di un cambio alla guida tecnica.
Le ultimissime notizie danno Raffaele Palladino, già accostato all’Atalanta nella scorsa estate, in avanzate trattative con la società nerazzurra per rilevare il posto che, probabilmente, sarà lasciato libero dall’esonero di Ivan Juric. Le prossime ore saranno decisive.
