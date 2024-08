Oro nel volley femminile: l’Italia schiaccia gli Usa per 3-0

In una finale a senso unico contro gli Stati Uniti, le azzurre guidate da Julio Velasco si impongono 3-0 con parziali di 25-18, 20-20, 25-17. La spedizione azzurra tocca così quota 40 medaglie, come a Tokyo, ma con più ori (12 contro 10). Quello conquistato domenica 11 agosto, inoltre, è il primo oro di sempre per la pallavolo: prima di oggi il bilancio era di 3 argenti e 3 bronzi, tutti al maschile.