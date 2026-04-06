Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Valle Seriana Lunedì 06 Aprile 2026

Ouhda, un quarto posto che vale... un bronzo: Italia terza ai Mondiali militari

MEZZA MARATONA. In Turchia, il piazzamento del 29enne cresciuto a Gromo determinante per la medaglia a squadre: «Sono soddisfatto».

Ouhda, un quarto posto che vale... un bronzo: Italia terza ai Mondiali militari
Italia sul podio nella prova a squadre dei Mondiali militari: da sinistra Ahmed Ouhda (Esercito), Giuseppe Gerratana e Alessandro Giacobazzi
(Foto di Fidal)

Ahmed Ouhda, un quarto posto che vale... un bronzo. Ad Antalya (Turchia), sede dei Campionati mondiali militari di mezza maratona, il 29enne d’avi marocchini cresciuto a Gromo chiude con un bel quarto posto individuale, decisivo nella conquista della medaglia di bronzo nella classifica a squadre. Il portacolori dell’Esercito cresciuto nel Pool Società Alta Val Seriana ha centrato il miglior piazzamento in carriera in un evento internazionale. Ouhda ha chiuso 19 secondi dietro il russo Artem Popov (1h02’29”), medaglia di bronzo, mentre i primi due posti sono andati al padrone di casa Ali Kaya (1h01’17” per il 32enne bi-campione europeo nato in Kenia) e al tanzaniano Inyasi Nicodemus Sulley. La terza piazza è arrivata grazie anche a Giuseppe Gerratana (nono) e ad Alessandro Giacobazzi (17°).

«La medaglia sarebbe stata la ciliegina»

«La medaglia individuale sarebbe stata la ciliegina sulla torta, ma sono comunque soddisfatto - ha detto Ouhda poco prima del rientro -. Soprattutto perché, a livello fisico, le sensazioni sono state per lunghi tratti negative. Sin dai primi chilometri non ero al top, ma mi riconosco il merito di esser rimasto lucido e aver tenuto duro sino alla fine, rimontando un po’ di posizioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gromo
Sport
atletica leggera
Ahmed Ouhda
Pool Società Alta Val Seriana